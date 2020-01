HV Grol C1-OBW C1

GROENLO – Vandaag stond een thuiswedstrijd op het programma tegen OBW C1, de nummer 4 van de competitie. De C-meiden van handbalvereniging Grol spelen ook mooi bovenin mee.

De wedstrijd begon goed en HV Grol scoorde vanaf het begin makkelijk. Het stond al snel 4-1 in het voordeel van de meiden van Grol. De verdediging stond als een blok dus hier was bijna geen doorkomen aan voor OBW, mede doordat Loes geweldig stond te keepen! Er was daarom voor Grol geen vuiltje aan de lucht.

H V Grol voerde het tempo in de eerste helft op, wat super was om te zien. Halverwege de 1e helft kreeg Loes een bal recht in haar gezicht, maar kon gelukkig verder keepen en bleef goed in de wedstrijd. HV Grol bouwde de stand uit en in de rust stond het dan ook 13-5.

Aandachtspunten voor de 2e helft waren goed blijven samenspelen, kijken, proberen de cirkelloopster aan te spelen. Ook gaven de speelsters zelf aan wat feller te moeten spelen. Ook wilden ze de stand nog verder uitbreiden.

Dit zette zich door in 2e helft met een paar mooie contra inzetten door de thuisploeg, wat resulteerde in geweldige doelpunten door de meiden.

Halverwege de 2e helft werd Grol ook wat vermoeider en maakte daardoor wat foutjes zowel aanvallend als verdedigend. De meiden raakten soms een beetje gefrustreerd maar bleven goed doorknokken om zo in de zoemer van het laatste fluitsignaal door goed teamwork te scoren. De winst ging dan ook dik verdiend naar HV Grol met 25-13. Top gedaan!

De volgende wedstrijd is zaterdag 18 januari, in Ulft tegen UGHV.