HV Grol 4- Reflex 2

GROENLO – Zaterdagavond stond, na 3 weekenden zonder wedstrijd, dames 4 van handbalvereniging Grol weer in de zaal in Groenlo. De tegenstander uit Varsseveld, Reflex, stond ruim boven Grol in de competitie. Echter, met slechts 4 punten verschil tussen de nummer 1 en nummer 9, kan er nog veel gebeuren de laatste weken van dit seizoen. Na 3 verloren wedstrijden op rij, moest en wilde HV Grol winnen, coach Petra gaf dan ook de duidelijke opdracht volledig voor de winst te gaan.

De uitwedstrijd tegen Reflex werd met 10-7 verloren. Wel was toen duidelijk dat er veel meer in zat dan wat de dames van HV Grol lieten zien. De wedstrijd van deze avond begon met een aanval van Reflex, ze benutten dit voordeel niet. Femke liet zien dat de middenopbouw, waar ze normaal niet vaak speelt, een prima positie is voor haar: ze scoorde een mooi eerste doelpunt voor HV Grol. Reflex wist de hoek vrij te spelen en maakte zo de 1-1. Door 2 doelpunten vanuit de hoeken pakte HV Grol een kleine voorsprong, 3-1, en gaf die net zo snel weer weg doordat de verdediging nog niet attent was op de cirkelspeelster. Er werd te weinig bewogen in de aanval, de verdediging was niet op tijd met uitstappen en werd verrast door onderhandse ballen van Reflex. Rianne wist vanuit haar vertrouwde positie op de opbouw, 2 keer te scoren door een schijnbeweging te maken. In de rust keek HV Grol tegen een 5-8 achterstand aan.

De coach gaf aan dat er met meer tempo gespeeld moest worden, ook moest er meer bewogen worden terwijl de bal nog bij iemand anders is om zo gaten te trekken. In de verdediging goed praten, op tijd uitstappen en weer terugzakken om rugdekking te geven. Dorien zette dit meteen om in de praktijk en maakte de 6-8. Doordat Joyce op de cirkel flink werd aangepakt verdiende ze een penalty, die Dorien met een slimme stuitbal langs de keeper benutte. De snelheid zat er goed in, door het op tempo opbrengen van de bal werd Reflex meerdere keren verrast, zo wisten onder meer Joyce en Mariska uit snelle aanvallen te scoren, tot een gelijkstand van 10-10. De verdediging en keepster kregen de onderhandse ballen van Reflex in de gaten en konden de cirkelspeelster meerdere keren beletten te scoren. Marieke maakte nog een knap doelpunt vanuit de hoek waardoor HV Grol voor het eerst in de tweede helft op voorsprong kwam. Vijf minuten voor tijd werd het nog even erg spannend doordat Reflex weer bijna gelijk kwam tot 12-11. Dorien knalde het laatste, belangrijke doelpunt erin waardoor de winst zeker was. Met een mooie stand van 14-12 werd zeer tevreden de kleedkamer opgezocht.