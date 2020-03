SV de Lutte 1- HV Grol 1  

Zaterdagavond speelde het eerste team van handbalvereniging Grol na de wedstrijd van het tweede team van HV Grol in en tegen de Lutte.

De thuiswedstrijd werd nipt gewonnen met 16-15. Een goed resultaat, daar gingen de dames van HV Grol voor. Het eerste kwartier van de eerste helft gaf al aan dat het een lastig avondje ging worden voor HV Grol, via 3-0 keek het halverwege de eerste helft tegen een 7-2 achterstand aan. Hierna kreeg HV Grol meer vat op het snelle en gevarieerde spel van de Lutte en ontstond er een gelijk opgaande wedstrijd waarbij de scheidsrechter bij een stand van 13-8 voor de rust floot. Een grote achterstand, maar bij handbal kan het snel gaan en HV Grol wilde er vol voor gaan.

De uitwerking hiervan in de tweede helft was helaas totaal anders. Vooral aanvallend hadden de Grolse dames het lastig om kansen te creëren en tot doelpunten te komen tegen een gesloten verdediging van de dames van de Lutte. Bij de kansen die het kreeg stond bovendien de keepster van de Lutte vaak in de weg. Ook verdedigend had het de handen vol aan de beweeglijke aanvalsters van de Lutte.

Deze helft scoorde HV Grol slechts 4 keer -en dat is te weinig-, ook in de tweede helft lukte het HV Grol niet om het tij te keren. Hierdoor kreeg het een toch wat geflatteerde 24-12 nederlaag te slikken. Lering trekken uit de momenten die minder gingen en vol zelfvertrouwen gaan de dames zich opmaken voor de belangrijke wedstrijd van a.s. zaterdag tegen DSVD 3 om 20.10 uur in sporthal Den Elshof, een nieuwe kans voor 2 belangrijke punten.