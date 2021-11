HV Grol A1 – OBW A1

GROENLO – De A-jeugd dames van handbalvereniging Grol zouden deze wedstrijd, wegens meerdere blessures, eigenlijk moeten spelen zonder wissels. Maar met medewerking van Fleur en Hilde startten ze de wedstrijd optimistisch, met twee wisselspelers, tegen de koploper OBW. Sanne verdedigde het doel in de eerste helft. Over en weer werd er volop gescoord. Vanaf de rechteropbouw was het Sterre die vanuit stand de keeper twee keer wist te verrassen met een scherp doelpunt. Aan de andere kant wist OBW de verdediging van Grol echter ook op het verkeerde been te zetten en kon halverwege de 1e helft al een gat slaan van vijf punten. Grol heeft moeite de snelle aanvallen en makkelijk passerende opbouwers onder controle te krijgen, ruststand 13-19 voor OBW.

Na een peptalk pakt Loes de 2e helft om het doel schoon te houden. Grol pakt de 2e helft de verdediging goed op. Heeft meer grip op de tegenstander, echter door het sterke spel van OBW en door de vele missers in de aanval door Grol bij het afronden kan OBW de wedstrijd uiteindelijk afsluiten met een 20-32 winst. Balend en gefrustreerd van het verlies gaan de dames er de volgende keer weer helemaal voor! We hopen dan weer met publiek langs de lijn voor het nodige support!

Lees ook ....