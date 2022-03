HV Grol A1 – Udi A1

GROENLO – De eerste handbalwedstrijd van 2022 voor de dames A1-jeugd werd ontspannen gespeeld. Udi speelde vrij en wist al snel op voorsprong te komen. Echter door mooie reddingen van Sanne en slim gespeelde tegenaanvallen wist HV Grol toch doelpunten binnen te halen.

Verdedigend stonden de dames van HV Grol nog te veel verrassend verslagen toe te kijken.

In de tweede helft ging het gelijk op en werd het verschil in stand niet groter. De aanvallen werden gevarieerder en de spirit groeide. De wedstrijd was echter te kort om het te kunnen omzetten naar een kleiner verschil in de eindscore. Het ritme aan het eind van de wedstrijd en het leuke gevarieerde samenspel zijn de dames zeker niet verleerd en gaat het publiek de volgende wedstrijden zeker weer meer zien. Eindstand 16-24 in voordeel van Udi.

Op zondag 27 maart speelt de A1 tegen OBW in Zevenaar.

