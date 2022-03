HV Grol DS2 – de Lutte DS2

GROENLO – Zaterdag 19 maart was sporthal Den Elshof het strijdtoneel voor een tweetal leuke wedstrijden. Eén daarvan was de wedstrijd van het tweede damesteam van handbalvereniging Grol tegen het tweede damesteam van De Lutte. De dames van HV Grol keken even op toen de tegenstanders uit de kleedkamer kwamen. Het was een jong team en ze hadden een bank vol wissels meegebracht. HV Grol wist dat ze aan de bak zouden moeten.

De wedstrijd begon goed voor HV Grol. De verdediging stond en ook aanvallend kwamen ze goed uit de verf. De thuisploeg wist al snel een voorsprong van 3 doelpunten te pakken. Daarna scoorde ook De Lutte en wisten zij aansluiting te vinden. HV Grol gooide daarna de verdediging weer op slot en lanceerde aan de aanvalszijde de opbouwers, wat resulteerde in een aantal prachtige doelpunten. HV Grol wist haar voorsprong weer uit te bouwen en ging de rust in met een stand van 10-7.

Na de rust begon HV Grol wederom vol goede moed, maar ze wisten dat met zo’n kleine voorsprong de wedstrijd nog lang niet gespeeld was. Toch was het weer HV Grol dat het beste uit de startblokken kwam. Langzaamaan bouwden de dames hun voorsprong verder uit. De Lutte probeerde wel langszij te komen, maar hadden moeite met de fysieke verdediging en de scherpe keepster van HV Grol.

De thuisploeg wist nog een aantal mooie doelpunten te maken waardoor de wedstrijd uiteindelijk eindigde in een 21-16 voordeel voor HV Grol.

Vrijdag 25 maart speelt dames 2 van HV Grol haar volgende wedstrijd. Deze wedstrijd is thuis in sporthal Den Elshof om 19.45 uur tegen de dames van E.H.C. ’95 DS2.

