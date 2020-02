HV Grol B1 – Huissen B1

GROENLO – Vandaag stond een belangrijke wedstrijd op het programma van de meiden B1 van handbalvereniging Grol. HV Grol, op een mooie derde plek, speelt tegen Huissen, die 1 plek hoger in de ranglijst staan. De vorige wedstrijd werd verloren met 23-16, na een pittige wedstrijd. Vandaag werd gehoopt op een sportieve wedstrijd en een betere uitslag. Door enkele afwezige speelsters, werd een beroep gedaan op Sterre en keepster Loes van de C1.

In de eerste minuut werd duidelijk dat het zeker geen gemakkelijke wedstrijd zou worden. Doordat HV Grol balverlies had, ging Huissen in de break-out. Gelukkig stond daar Loes, die de bal er niet in wilde laten. Door een prachtige redding van haar bleef het nog even 0-0. Karlie opende vervolgens de score door hoog langs de keeper te gooien, 1-0. Kort daarna moest Loes weer in actie komen omdat Huissen een penalty meekreeg. Ook deze hield ze uit het doel, knap hoe deze jonge keepster hier haar mannetje stond. Het volgende kwartier ging het tempo omhoog en werd er door beide partijen gescoord. Huissen speelde snel en hard, Grol liet zich echter niet afschrikken en bleef strijden. Lieke scoorde twee keer vanuit de hoek en Hilde kwam hoog en schoot zo van afstand de bal erin. Toch wist Huissen langzaam uit te lopen op de thuisploeg. Met nog 6 minuten in de eerste helft, kreeg Huissen een tijdstraf van 2 minuten. Helaas wist HV Grol hier geen gebruik van te maken. Net voor rust benutte Hilde nog een penalty, de ruststand is 6-12.

De coaches gaven in de rust aan vooral zo door te gaan. Er werd hard gewerkt, de tegenstander werd aangepakt. De aanval liep niet goed genoeg, hier moesten de meiden verbetering in zien te brengen. Fleur liet zich dat geen twee keer zeggen en passeerde de hoekverdedigster met een mooi doelpunt als resultaat. Daarna volgden nog meer doelpunten in de hoek: Lieke en Fleur hadden de smaak van het scoren te pakken. Helaas bleef Huissen het tempo ook hoog houden, met veel mooi uitgespeelde aanvallen en schoten van afstand bleven zij op voorsprong. Bij de volgende tijdstraf verraste Huissen iedereen door de keeper uit het doel te halen en een extra veldspeelster toe te voegen. Verwarring ontstond toen de tijdstraf voorbij was en er zelfs even 7 veldspeelsters meededen. Helaas was de keepster net op tijd weer terug in haar doel om de lange bal van Hilde tegen te houden. Tara scoorde nog een mooi doelpunt nadat ze heel attent was en de terugkomende bal van de keeper op wist te vangen. De wedstrijd eindigde in 13-23.

Volgende week zondag weer nieuwe kansen tegen Erix, het team uit Lichtenvoorde dat op de laatste plaats in de ranglijst staat.