HV Grol D2 – Groessen/Loo D2

GROENLO – Deze zondag speelden de handbalmeiden van de D2, tegen de meiden uit Groessen/Loo. De uitwedstrijd tegen dit team werd verloren met 15-0, een mooi doel voor vandaag was om zelf ook doelpunten te maken. Met de steun van het thuispubliek moest dit vast gaan lukken.

In de eerste helft moesten de meiden elkaar nog een beetje vinden. Ze lieten de tegenstander het spel bepalen. De verdediging stond goed, er werkt hard gewerkt, helaas kwam de tegenstander er soms toch doorheen. De meiden speelden goed over, maakten mooie doelpogingen. Guusje maakte voor HV Grol het eerste doelpunt. Doordat de tegenstander net iets vaker scoorde, gingen ze met een achterstand de rust in.

Na een peptalk van de coaches stond de verdediging de tweede helft als een dijk. Door het spel wat breder te houden, meer te bewegen en elkaar goed aan te spelen, kon Jet zich door de verdediging heen draaien en het tweede doelpunt scoren. Door de goede verdediging en het sterke keeperswerk van HV Grol, kon Groessen/Loo nog maar 1 doelpunt maken. Sophia knalde er nog 1 in voor HV Grol, waardoor de tweede helft wel werd gewonnen door de thuisploeg. Helaas konden ze de achterstand niet meer inhalen, waardoor de eindstand 3-9 werd.

Aanstaande zondag spelen ze een uitwedstrijd tegen Minerva, in Gaanderen.