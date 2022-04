HV Grol D1 – Reehorst D1

GROENLO – Afgelopen zondag stond er voor de meiden van de D1 de handbalwedstrijd tegen de koploper uit Ede op het programma. Deze ploeg stond voor deze wedstrijd ongeslagen aan kop, door na 11 wedstrijden de volle buit van 22 punten te hebben vergaard. Een hele uitdaging voor onze meiden om van deze tegenstander te winnen.

Het begin van de wedstrijd was veelbelovend met tot aan 3-3 een gelijk opgaande strijd. Daarna kwam het krachtsverschil tot uiting en werd er een gat geslagen die uiteindelijk niet meer te overbruggen was. Helemaal niet erg als je bedenkt dat onze meiden eerstejaars D-speelsters zijn en er bij de tegenstanders zowel jongens als meiden speelden. Daarvan waren er enkele compensatiespelers, wat betekent dat ze eigenlijk al in de C-jeugd horen te spelen.

De uiteindelijke uitslag van 16-33 is dan ook absoluut geen schande. Zestien keer scoren tegen de koploper is een goede prestatie en de meiden hebben als echte leeuwinnen gevochten. Deze competitie telt nog twee wedstrijden en de meiden zullen er alles aan doen om deze wedstrijden te winnen en het seizoen positief af te sluiten.

