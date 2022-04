GROENLO – Op 10 verschillende locaties in de Achterhoek worden schuren, silo’s en andere agrarische gebouwen getransformeerd tot kunstwerken in de buitenruimte. Na succesvolle oplevering van kunstwerken in Aalten, Winterswijk, Lochem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Doetinchem, is nu de Koeientuin Kraanswijk omgetoverd tot een echte mini Silo Art Tour met maar liefst drie kunstwerken op het terrein!

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....