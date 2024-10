HV Grol dames verliezen nipt na discutabele beslissingen tegen TVO

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Net als vorige week mochten de handbaldames uit Groenlo aantreden tegen een ploeg die vorig seizoen nog in de hoofdklasse speelde. Ze wisten dat het een zware wedstrijd zou worden, maar gingen vol zelfvertrouwen van start. HV Grol begon sterk en bouwde in de eerste minuten een kleine voorsprong op. De dames van TVO kwamen echter snel terug met break-outs, waarbij elk foutje van HV Grol direct werd afgestraft. Hierdoor verliep de eerste helft gelijk op. Dankzij goed keeperswerk en een solide verdediging wist HV Grol de schade te beperken, en ze gingen met een kleine achterstand van 14-13 de rust in.

In de tweede helft begon HV Grol weer sterk en draaide de achterstand om in een voorsprong van 16-20. Helaas sloop er daarna meer slordigheid in het spel, wat TVO in staat stelde om met snelle tegenaanvallen de achterstand om te buigen naar een 23-22 voorsprong. Vanaf dat moment ging de wedstrijd gelijk op, en een gelijkspel zou een eerlijke afspiegeling van de krachtsverhoudingen zijn geweest.

Toch werden de dames van TVO in het zadel geholpen door een discutabel moment. Een prachtige redding van keepster Nikki met de voet, waarbij de bal via de paal weer het veld in stuiterde, werd door de scheidsrechter als doelpunt geteld. Ook een snelle tegenaanval van HV Grol werd onterecht afgefloten. In de laatste seconden kreeg TVO nog een penalty toegewezen, die ze benutten, wat resulteerde in een eindstand van 28-27. De dames uit Groenlo konden het gevoel niet van zich afschudden dat ze bestolen waren van minimaal één punt.

Positief is dat HV Grol veel mooie, goed uitgespeelde kansen creëerde, wat perspectief biedt voor de komende wedstrijden.

