Groenlose VR-filmmakers winnen prestigieuze internationale prijs

GROENLO – De VR-film 8 Miljard Ikken van regisseur Nemo Vos is uitgeroepen tot winnaar op het Bolton Film Festival in Engeland, in de categorie Virtual Reality (VR). De film, gemaakt door Tibor de Jong (alias Nemo Vos) en Doris Konings (32), geboren in Groenlo, ontving op 6 oktober de felbegeerde award voor ‘Beste VR-film’.

De film ging eerder dit jaar in première tijdens het gerenommeerde International Film Festival Rotterdam (IFFR), waar het al veel lof oogstte van zowel publiek als critici. Sindsdien heeft 8 Miljard Ikken een reeks internationale nominaties in de wacht gesleept, met vertoningen op filmfestivals in onder andere Indonesië, Taiwan, Frankfurt, Bologna en Genève.

Doris Konings, die haar roots in Groenlo heeft, en Tibor de Jong zijn trots op hun internationale doorbraak. De film, waarin muziek van Spinvis een belangrijke rol speelt, verkent het thema van identiteit en hoe mensen zichzelf presenteren in de digitale wereld.

Wil jij deze unieke VR-ervaring zelf beleven? Dat kan nog steeds! De film is dagelijks te zien in het Pop-up Museum in het stadhuis van Groenlo (ingang via de VVV), van 12.00 tot 16.00 uur

