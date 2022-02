HV Grol DS4- HCW DS2

GROENLO – De dames van handbalvereniging Grol hebben ruim twee maanden geen wedstrijden kunnen spelen. Zaterdagavond stonden ze te trappelen om het veld weer in te mogen. Er werd de afgelopen weken flink getraind om met voldoende conditie en schotkracht de wedstrijd in te gaan. De uitwedstrijd tegen de dames uit Winterswijk, HCW, werd met ruime cijfers gewonnen (6-22). Met enkele andere dames in het team tegenover hen, is dat geen garantie op weer een makkelijke overwinning.

De eerste helft van de wedstrijd leken de dames van HV Grol wat gespannen. Er werd balverlies geleden, het spel was te gehaast en er werd niet altijd scherp afgerond. In de verdediging was het soms zoeken naar de juiste manier om vooral de speelsters in het midden en de cirkel aan te pakken. Na 30 minuten handballen stond het met 6-6 gelijk. In de rust werd geadviseerd goede afspraken te maken over het doorgeven van de cirkelspeelster, de schoten op het doel laag te gooien en niet in het trage tempo van HCW mee te gaan spelen.

Dit werd na de rust goed opgepakt. In de verdediging werd er stevig aangepakt waardoor er minder doelkansen waren voor HCW. HV Grol speelde aanvallen op tempo uit en wist de ballen mooi te plaatsen. De keepster hield twee strafworpen uit het doel en coach Marcel moedigde flink aan. Daardoor liepen ze uit naar een eindstand van 13-9 en konden ze tevreden de kleedkamer en later de kantine in.

De volgende wedstrijd spelen ze op zondag 6 maart, tegen Ha-STU in Nijmegen.

