HV Grol D1 – Quintus D1

GROENLO – Het was nog even spannend of deze zondagmiddag de handbalwedstrijd van HV Grol door kon gaan. Gelukkig kreeg het team hulp van meiden uit andere teams, zodat er genoeg speelsters in het veld konden staan.

Vol goede moed keken de meiden van de D-jeugd uit naar de wedstrijd. Ze vonden het een spannende wedstrijd want de vorige keer hadden ze met 5-17 verloren van Quintus.

Na een goede warming-up en peptalk gingen de meiden positief de wedstrijd in. De meiden van HV Grol maakten heel mooie schijn- en draaibewegingen op de cirkel en dat zorgde voor mooie doelpunten. Ook in de verdediging werd er samengewerkt en lieten ze Quintus er niet door. Aan beide kanten werd er gescoord en goed gekeept, dat zorgde voor een gelijke stand in de rust.

De meiden van HV Grol gingen goed de tweede helft in. Maar als snel merkten ze dat Quintus een tandje sterker werd. In de verdediging kregen ze het moeilijk. Door prima keeperswerk van de thuisploeg kon Quintus geen grote voorsprong nemen.

HV Grol scoorde nog twee keer vanuit de hoek en dat zorgde ervoor dat de wedstrijd eindigde met een eindstand van 7-9 voor Quintus.

Verloren, maar niet getreurd. Het was een goede pot handbal!

De meiden kijken uit naar de volgende wedstrijd, ze hebben nu twee weken de tijd om zich daarvoor klaar te maken. Deze wedstrijd is op 6 maart, uit tegen Reehorst D1.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....