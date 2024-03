HV Grol E1 – Duiven E1 

GROENLO – Zondag speelde de E1 van handbalvereniging Grol tegen de E1 van Duiven. Voordat de wedstrijd begon hebben de coaches en de meiden 3 doelen opgesteld: iedereen krijgt een kans om te scoren, minimaal 10 doelpunten voor HV Grol en maximaal 8 doelpunten voor de tegenstander. Bij het behalen van deze doelen zal coach en trainster Lorin het team trakteren bij de volgende training.

Dit lieten de meiden zich geen twee keer zeggen en ze begonnen de wedstrijd fanatiek. Na 30 seconden had Iza al het eerste doelpunt gemaakt! Wat een openingsknaller! Vol vertrouwen scoorden de meiden het ene na het andere doelpunt. Er werd mooi samengespeeld, ze gaven elkaar de kans om te scoren maar er werd ook een aantal mooie break-outs gelopen. Na 10 minuten stond de tussenstand al op 10-0 voor HV Grol. De ruststand was zelfs 17-0.

Vanwege het grote verschil in aantal doelpunten en om te zorgen dat iedereen plezier blijft houden in het spel, werd er bij de tweede helft voor gekozen om Duiven met 1 extra speler in het veld te zetten. HV Grol mocht pas vanaf de gele lijn verdedigen in plaats van het midden. Het bleef voor Duiven echter een lastige wedstrijd en uit sportiviteit gunde HV Grol na 20 doelpunten een doelpunt aan Duiven. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met een eindstand van 24-1 voor HV Grol.

De doelen die de meiden hadden opgesteld zijn ruim gehaald want zelfs alle meiden van HV Grol hebben gescoord!

