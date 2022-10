LOCHEM – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt Lochem, ochtenden om elkaar te ontmoeten en informatie te ontvangen en een tweetal avonden in het jaar met een speciaal thema. Dit is voor iedereen die geïnteresseerd is in of te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighouden.

Dinsdag 1 november is er een speciale thema-avond met als gastspreker dhr. D Siebelink notaris te Lochem.

Thema: “Nut en Noodzaak van een levenstestament”

Iedereen weet wel wat een testament inhoudt.

Maar wat een levenstestament is, dat is nog voor veel mensen onduidelijk. Wat is het, wat heeft u eraan en wanneer is het verstandig een levenstestament op te stellen. Het beloofd een interessante avond te worden waarop dhr. Siebelink op boeiende wijze zal vertellen over dit onderwerp.

Wanneer: Dinsdag 1 november van 19.30 uur tot 21.00 uur

(inloop: vanaf 19.00 uur)

Waar: Stadshuus, Markt 3 Lochem.

U bent van harte welkom; aanmelden vooraf is niet nodig!

AT Lochem : at.lochem@alzheimervrijwilligers.nl

Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland/alzheimer-trefpunt-lochem.

