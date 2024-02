HV Grol E2-UGHV E1

GROENLO – De E2-jeugd, het nieuwste handbalteam van HV Grol, speelde zondag 4 februari haar derde competitiewedstrijd in sporthal Den Elshof. Tegenstander was de E1 van UGHV uit Ulft. Een team met jongens en meiden en met meer ervaring, dus het beloofde niet makkelijk te worden. Maar HV Grol had er zin in en begon vol goede moed aan de wedstrijd.

Tijdens de eerste helft moesten de meiden even wennen. Wie moest ook al weer waar staan, wie verdedigt wie en hoe kunnen ze het beste aanvallen. Lynn keepte prima, terwijl Jet, Fem en Jade keihard hun best deden in de verdediging. UGHV liep uit, maar HV Grol bleef lekker handballen. In de rust werden de meiden geruststellend toegesproken door coaches Lorin en Sanne. Winnen werd moeilijk, maar daar ging het vandaag niet om, plezier maken en ervaring opdoen was belangrijker.

Omdat het verschil tussen het meer ervaren team van UGHV en de net begonnen meiden van HV Grol best groot was, werd in overleg met de sportieve tegenstander besloten dat de thuisploeg de tweede helft met één speler meer mocht spelen. Hierdoor kwamen er meer mogelijkheden tot samen spelen en doelkansen. Tevens bracht dit meer uitdaging voor de jongens en meiden van UGHV. Yente en Jill stonden goed te keepen de tweede helft en Lieke, Liv en Lana wisten mooie doelpunten te maken. Er werd goed samengespeeld en de meiden konden elkaar gedurende de wedstrijd steeds beter vinden. Volgens de puntentelling heeft UGHV de wedstrijd gewonnen, maar wat een vooruitgang hebben de meiden van HV Grol al laten zien. Voor de toeschouwers en coaches waren ze allemaal winnaars!

Bron(nen) & Afbeelding(en)