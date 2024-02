Vernieuwing en verduurzaming in wijk Oosteres

GROENLO – De wijk Oosteres in Groenlo, daterend uit de jaren ’60 en ’70, staat op de drempel van een omvangrijke transformatie. De riolering is aan vervanging toe en dit biedt een uitgelezen kans om de wijk een grondige opknapbeurt te geven.

De renovatie zal plaatsvinden in de Haydnstraat, Chopinstraat, Mozartstraat, Eschweg, Beethovenstraat, Pagenhof en Sweelinckstraat. Deze straten zullen niet alleen een nieuwe riolering krijgen, maar ook een complete herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij wordt gedacht aan vernieuwing van de straten en stoepen, het plaatsen van nieuw straatmeubilair, en het aanplanten van nieuwe bomen, struiken en planten. Ook de openbare verlichting zal een update krijgen.

Een bijzonder aspect van dit project is de inzet op vergroening en verduurzaming van de wijk. Maatregelen worden genomen met het oog op klimaatverandering, zoals het verwerken van klimaatbestendige plantsoorten en het creëren van wateropvanggebieden. Het plan omvat een de aanleg van een wadi, een ecologisch verantwoorde oplossing voor waterbeheer. Een wadi is een verlaagd gebied in het landschap dat tijdelijk overtollig regenwater kan opvangen.

Met de werkzaamheden gepland om in het najaar te beginnen, zet Oosteres een stap naar een duurzame toekomst.