Inhaalwedstrijd badminton BV Grol team 1

GROENLO – Op maandag 20 februari speelden we een inhaalwedstrijd tegen Mot uit Almelo. Nadat we zondagmiddag 19 februari, de dag ervoor met 4-4 gelijk gespeeld hadden, waren we klaar voor de revanche.

We waren al vroeg in de sporthal om te starten met een goede warming-up. Voor de dames, Rianne en Anke heeft dit goed uitgepakt, ze wonnen de wedstrijd in een twee setter ruim met 21-14 en 21-7. De heren, Tim en Dennis hebben de wedstrijd in een derde set verloren. Hierna waren Anke en Dennis aan de beurt met hun enkel spel. Waar Anke gisteren de enkel verloor in een derde set, wist ze deze vandaag te winnen, met 21-12, 9-21 en 21-17. Een spannende drie setter. Dennis wist zijn enkel gemakkelijker te winnen met 21-15 en 21-12.

Tim, die al tweeënhalve maand niet gespeeld had, won zijn enkel in een twee setter met 21-13 en 21-10. Rianne, gisteren nog de enkel verloren in een derde set, wist deze nu te winnen in een spannende derde set. Tussenstand 5-1 voor Grol.

Tim en Anke, nog nooit eerder samen een mix gespeeld, wisten de mix vrij gemakkelijk te winnen. Rianne en Dennis hadden zondag de mix dik verloren, maar maandagavond ging alles goed en werd de mix dik gewonnen met 21-11 en 21-11. Eindstand 7-1 voor BV Grol. Hiermee staan we op een vierde plaats, met een wedstrijd minder gespeeld.

Aanstaande woensdagavond spelen we een thuiswedstrijd tegen ELO.