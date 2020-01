Winterwandeling is gezond

In de winter blijven veel mensen graag thuis. Dat is ook fijn, maar er zitten juist veel voordelen aan om in de winter naar buiten te gaan. Daarnaast is het veel prettiger om na inspanning binnen te genieten van ontspanning. In de Achterhoek zijn er veel prachtige wandelroutes . Wandelen in de buitenlucht is heel gezond en wel om deze redenen. Deze wandelroutes zijn eenvoudig te vinden via internet. Goedkoop internet is tegenwoordig zó gangbaar, dat je dat altijd en overal kunt doen. Ook met je smartphone, dus tijdens de wandeling kun je ook van koers veranderen. Waarom zou je een winterwandeling maken?

Goed voor de spieren en botten

Ook in de winter schijnt de zon. Het zonlicht is wellicht minder fel en warm dan in de zomer, maar helpt wel bij de aanmaak van vitamine D. Het moment dat de zon gaat schijnen is het beste moment om naar buiten te gaan, omdat vitamine D helpt bij het versterken van de botten. Ook het wandelen zelf zorgt ervoor dat spieren en botten sterker worden, waardoor de kans op botontkalking of osteoporose verlaagd wordt. Daarnaast zorgt vitamine D voor een goed gevoel en vermindert het de kans op een winterdip of winterdepressie. En er voelt toch niets fijner dan een zonnetje op het gezicht na een aantal donkere dagen?

Goed voor de lijn

In de winter eten mensen vaak een stuk steviger en zwaarder dan in de zomer, terwijl er minder bewogen wordt. Ook slaan de cellen meer vet op wanneer ze weinig aan zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor komen veel mensen aan tijdens de winter. Wandelen is een uitstekende oplossing om overgewicht te verminderen. Al bij een uur stevig doorlopen verbrand het gemiddelde lichaam maar liefst 240 kilocalorieën. Door dagelijks een wandeling van een uur te maken, is het mogelijk om wel twaalf kilo per jaar kwijt te raken. Ook vermindert het de kans op obesitas met 50 procent en verkleint het de kans op diabetes type 2. Al door dagelijks slechts 3500 stappen te zetten verlaagt men het risico op diabetes met maar liefst 29 procent. Het wordt aanbevolen om dagelijks 10.000 stappen te zetten. Dit valt bij te houden met de stappenteller op de smartphone of met een stappenteller of sporthorloge om de pols.

Goed slapen na het wandelen

Wandelen heeft een zeer goed effect op de nachtrust. Uit onderzoek is gebleken dat slechte slapers tot een uur extra slaap per nacht krijgen door vijf dagen per week een half uur stevig door te stappen. Dit komt onder andere doordat de darmen beter functioneren door de beweging en daardoor ‘s nachts rustiger zijn. Na inspanning kan men ook extra genieten van ontspanning. Geniet na de wandeling van een leuke film, zoek in de agenda naar een leuke activiteit in de omgeving of begin aan taken die al een tijdje liggen te wachten.