Inloopmiddagen De Mattelier

GROENLO – Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier in Groenlo is op 31 maart jl. gestart met een inloopmiddag voor 50-plussers uit de gemeente Oost Gelre (en de directe omgeving). In de praktijk blijkt het meer de 65 plussers aan te trekken maar feitelijk is elke leeftijd welkom. De bedoeling is mensen bij elkaar te brengen, (nieuwe) contacten te laten leggen en vooral een stuk gezelligheid en plezier te bieden. Inmiddels maken een aantal enthousiaste mensen hier van half twee tot half vijf gebruik van. Meestal wordt er eerst koffie of thee gedronken bij een gezellig praatje. Enkele heren gaan daarna naar de biljarttafel en de dames naar de sjoelbak of ze zoeken een gezelschapsspel uit. Rummikub is de grote favoriet.

De Mattelier biedt de ruimte en de mogelijkheden om verveling tegen te gaan of om de eenzaamheid te doorbreken. Elke donderdagmiddag van half twee tot half vijf is De Mattelier open voor mensen die een kop koffie / thee of iets anders willen drinken, de krant willen lezen, een spelletje willen doen of een gezellig praatje willen maken. Thans maken reeds ca. 15 mensen van deze gelegenheid gebruik. Onlangs is er een High Tea georganiseerd, dat viel bij alle deelnemers erg goed in de smaak. Voor de Kerst en na Nieuwjaar staan er ook verrassingen op het programma.

De inloopmiddag is elke donderdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur. Een tweetal vrijwilligsters verwelkomt de (nieuwe) mensen en legt hen de mogelijkheden uit. Daarna kan iedereen zelf vorm geven aan zijn of haar tijdsbesteding. Aanmelden is niet nodig. De entree is gratis. Koffie en thee is verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs. Andere drankjes tegen bartarief.

Heb je interesse kom dan gewoon een keer langs om kennis te maken met deze gezellige activiteit. Iedereen is welkom en bij de introductie is het eerste kopje koffie gratis!

