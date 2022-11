Zone.college en Royal GD verlengen samenwerking

DOETINCHEM – Eimert Fikse, directeur mbo van Zone.college tekende op woensdag 23 november samen met Kris van Malderen, directeur operations van Royal GD, voor het verlengen van de verbintenis tussen Zone.college en Royal GD. Een samenwerking die ervoor zorgt dat studenten Dierenartsassistent paraveterinair kunnen profiteren van alle mogelijkheden die Royal GD biedt, zoals les krijgen in hun sectiezaal.

De mbo-opleiding Dierenartsassistent paraveterinair van Zone.college werkt al een aantal jaren samen met Royal GD. Royal GD zet zich in voor diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. In Nederland speelt zij een centrale rol bij de organisatie en het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot diergezondheid. Zo is haar veterinaire laboratorium in Deventer één van de modernste en grootste ter wereld.

Praktijk-rijk onderwijs van Zone.college

Voor studenten is het belangrijk dat hun opleiding goed aansluit bij de beroepspraktijk. Leren in een reële beroepssituatie werkt hierbij het best. Tijdens de lessen bij Royal GD nemen studenten een kijkje in de sectiezaal, waar een docent uitleg geeft over anatomie en ziekteleer. Ook mogen studenten zelf organen bekijken. Ze doen ervaring op met hygiënemaatregelen en ze leren omgaan met mogelijk besmettelijke materialen. Op deze manier wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld en gaat de leerstof echt leven. Alle studenten van de verschillende vestigingen van de mbo-opleiding Dierenartsassistent paraveterinair van Zone.college profiteren van deze samenwerking.

Iedereen enthousiast

Studenten, begeleiders van Royal GD en docenten zijn enthousiast over de samenwerking. Studenten zien het als een goede aanvulling op de lesstof en vinden het fijn om zelf praktisch bezig te zijn en onder begeleiding van experts ervaring op te doen. Voor de praktijkbegeleiders van Royal GD biedt deze samenwerking de mogelijkheid om met jonge mensen te werken, jonge mensen die met een frisse blik naar het werk kijken. Daarnaast leveren de praktijkbegeleiders op deze manier een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Zone.college en Royal GD zien deze vernieuwde verbintenis dan ook als een mooie samenwerking voor de toekomst.

