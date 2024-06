Jan’s Slijterij, eenmalig écht als escaperoom te spelen

GROENLO – Wat begon als een grap tijdens de buutavonden in Groenlo, wordt nu eenmalig écht werkelijkheid: Jan’s Drankspecialiteiten Escaperoom! Tijdens City of Taste op zaterdag 8 juni zal de escaperoom eenmalig te spelen zijn bij Escaperoom Groenlo.

Het idee voor deze mini-escaperoom rondom Jan’s ontstond toen Niek Molendijk, Nick Oostendorp, Bjorn Vije en Michaël Lammers onderweg waren naar een te spelen escaperoom. Op de Grolse buutavonden is al een aantal keren de grap voorbij gekomen, dat Jan’s Slijterij, door het grote aanbod op een beperkte oppervlakte, wel op een escaperoom lijkt. Toen de organisatie van City of Taste informeerde of Escaperoom Groenlo weer mee wilde doen, was dat de perfecte aanleiding om de grap eenmalig werkelijkheid te laten worden en om te zetten in een mini-escaperoom.

De escaperoom is het afgelopen jaar verhuisd binnen de Beltrumsestraat, van nummer 10 naar nummer 4. Hierdoor moest de vorige editie van City of Taste nog worden overgeslagen, maar dit jaar is Escaperoom Groenlo weer van de partij. Er wordt nog volop gebouwd, maar de contouren van de nieuwe ontvangstruimte en gevel zijn al goed zichtbaar. ‘Jan’s Slijterij & Escaperoom’ is eenmalig te spelen bij Escaperoom Groenlo, tijdens City of Taste 2024.

City of Taste is een wijnproeverij, langs verschillende Grolse winkels en ondernemers. Het wordt gehouden op 8 juni in de avonduren en meer informatie is te vinden via de sociale mediakanalen van het event.

