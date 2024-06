Afscheidswedstrijd ‘Mister Grol 3’ Dirk Wolters alias Wolties

GROENLO – Afgelopen vrijdagavond was het zo ver, de afscheidswedstrijd voor Dirk Wolters. Dirk is in totaal 13 jaar actief betrokken geweest bij Grol 3. Vanuit de jeugd heeft Dirk eerst een jaar in het 2de gevoetbald waarna hij terecht is gekomen in Grol 3. Onder leiding van trainer Mark Reinders is het 3de presentatief gaan voetballen en hebben zelfs promotie behaalt naar de 3de klasse. Hierna is het voor Grol 3 wat minder gegaan en heeft Dirk een jaar in Grol 6 gespeeld maar is daarna teruggekeerd naar Grol 3, op dat moment semi-presentatief wat 5 jaar geleden weer een presentatief elftal is geworden. Onder leiding van trainer Patrick te Voortwis heeft het 3de vorig seizoen promotie afgedwongen naar de 2de klasse. Op dit moment staat het 3de team in de nacompetitie voor promotie naar de 1ste klasse!



Dirk heeft besloten om na dit seizoen met zijn vrienden te gaan voetballen in Grol 4. Dit is aanleiding geweest voor een aantal mensen om dit niet onopgemerkt te laten en zo Dirk met een afscheidswedstrijd te verrassen met het huidige Grol 3 als ook voormalig Grol 3 spelers en vrienden.

Een vooropgezet plan waarbij Dirk zijn vriendin Myrthe ons dankbaar heeft geholpen. Zo is het vrijdagavond als Dirk denkt dat hij samen met zijn vriendin haar trui gaan ophalen bij de Blankenborg, echter wordt Dirk afgezet op de parkeerplaats bij Sportpark Den Elshof. Hier wordt Dirk opgewacht door spelers, (oud)stafleden vrienden en familie voor een bijzondere wedstrijd. Dirk is onder indruk en heeft absoluut niet door dat dit alles om hem draait! Onder applaus loopt Dirk door de erehaag om zich op te maken voor zijn afscheidswedstrijd.

Nadat iedereen op het veld staat wordt er warmgelopen onder leiding van niemand minder dan Dirk zelf. Na een goede en vooral gezellige warming-up is het Max de Vries die een woordje doet waarbij hij Dirk in één adem roemt met Arne Slot, Jürgen Klopp en Bram van Polen voordat wij beginnen aan de wedstrijd. De wedstrijd vanavond staat onder leiding van Mees van Schaik. Het huidige Grol 3 staat onder leiding van Max de Vries en Gerard Groot Zevert. Het gelegenheidsteam met oud Grol 3 leden en vrienden staan onder leiding van oud-trainers Mark Reinders en Patrick te Voortwis.

Onder een heerlijk lentezonnetje wordt er rond 20:00 afgetrapt voor de wedstrijd. De wedstrijd gaat gelijk op en de teams zijn aan elkaar gewaagd. Het is uiteindelijk het vriendenteam dat op een 1-0 voorsprong komt. Het is Mathijs Warnar die op aangeven van Mart Zieverink de bal binnenschiet. Dirk, deze eerste helft spelend bij het huidige Grol 3, kan dit maar moeilijk verkroppen en neemt dan ook het voortouw om deze achterstand recht te buigen. Het is dan ook een kleine 5 minuten later als Mika Hulzink op aangeven van Dirk de bal achter doelman Tom Meulenbeek schiet. Met deze 1-1 stand wordt er ook gerust. Dirk speelt de 2de helft mee bij het gelegenheidsteam. Ook deze 2de helft heeft eenzelfde spelbeeld als de eerste helft, het gaat mooi gelijk op. Het is uiteindelijk het gelegenheidsteam dat een uitgelezen mogelijkheid krijgt nadat er een overtreding wordt begaan op randje 16 meter gebied en de scheidsrechter gedecideerd naar de stip wijst. Deze strafschop wordt door Dirk opgezet. Doelman Barry Janssen lijkt bijna de strafschop te keren maar tot opluchting van Dirk bolt het net, 2-1. Het is uiteindelijk Dirk die ook de eindstand op het scorebord weet te zetten. Na onvoldoende ingrijpen van de verdediging krijgt Dirk de bal in vrije positie in het 16 meter gebied en weet met een bekeken lob doelman Barry kansloos te laten en maakt hiermee de 3-1! Na dit prachtige doelpunt krijgt Dirk een verdiende publiekswissel en gaat hij onder applaus van het veld. Dit is ook een mooie gelegenheid om de wedstrijd af te fluiten.

Het is Niek Schovers die een dankwoordje doet waarin Dirk wordt geprezen voor zijn inzet in, maar ook zeker buiten het veld. Het wegwijs maken van nieuwe trainers en zijn rol als penningmeester van het team maar ook organisatietalent voor uitjes en teamfeestjes.

Zijn prachtige opmerkingen als ‘Sorry, dit moet echt beter Dirk’ na wederom een pass met buitenkant rechts en ‘jongens, dit kan echt niet’ als het spel niet loopt of ‘heerlijke bal’ als hij wist te scoren. Hierna krijgt Dirk uit handen van Nick Jansen een prachtig shirt uitgereikt dat hem is aangeboden door alle deelnemers aan deze wedstrijd. Na het maken van de bekende teamfoto is het douchen en is het tijd voor een hele gezellige avond in het sportcafé. Dank aan allen die deze avond mogelijk hebben gemaakt voor deze pure liefhebber van het voetbal!

Bron(nen) & Afbeelding(en)