HOLTERHOEK – ‘Ne betjen anders as anders, moar wal gezellig!’ Was dit jaar het motto van de Volksfeestvereniging Holterhoek. Een groot feest zat er helaas niet in, door alle corona maatregelen. Maar helemaal niets organiseren was geen optie. Er moest een gezellig alternatief komen en dat kwam er dan ook!

Op zaterdag 22 augustus werd er voor de Holterhoekers een brunch georganiseerd. Vooraf opgeven was verplicht. Alle RIVM richtlijnen werden nageleefd. Zo werd er voor iedereen een tafel gereserveerd en konden de mensen per tafel langs het buffet lopen. 124 mensen hadden zich opgegeven. Onder het genot van een kop koffie of thee werd iedereen bedankt voor de opkomst en werd het koningspaar van 2019, Henny en Marlien Roerdink nog even in het zonnetje gezet.

De jeugdkoning, Joost Penterman, was wat verlaat door een voetbal wedstrijd, maar ook hij werd door iedereen, op afstand, gefeliciteerd. Een lekkere kop soep, gehaktballetjes en een vers gebakken ei; de brunch was ontzettend goed verzorgd door café Grenszicht. Met een lekker zonnetje was het terras in het weiland van café Grenszicht net een gezellig dorpsplein.

Ook aan de kinderen werd er gedacht. Zij konden zich vermaken bij de waterspeelplek en op het springkussen. Iedereen heeft toch weer een beetje bij kunnen kletsen, op 1,5 meter afstand. En hopelijk kan er volgend jaar gewoon weer gezellig een kermis komen met een bijbehorend biertje in de hand.

