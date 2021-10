Jazzsociëteit Groenlo verder onder naam ‘Brouwhuys LIVE’ en ‘Vesteval LIVE’

Deel dit bericht













GROENLO – ‘Nieuwe tijden, nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën!’ Onder dit mom kondigt het bestuur van Jazzsociëteit Groenlo aan dat men haar formule enigszins bijstelt. “Al jaren hadden we de wens het etiket ‘jazz’ van onze live-muziekactiviteiten te halen, maar konden daar nog niet de juiste naam voor vinden. Het dekt immers de lading bij lange na niet meer. Als ‘Brouwhuys LIVE’ gaan we onze muziekmiddagen organiseren. Ook om meer muziekliefhebbers uit de regio voor onze evenementen te enthousiasmeren,” aldus Marcel Teunissen, voorzitter van Jazzsociëteit Groenlo.

“De muzikale invulling van onze evenementen is breed, waarbij kwaliteit altijd het uitgangspunt zal blijven en de Achterhoekse gezelligheid en gemoedelijkheid altijd blijft gegarandeerd. Een laagdrempelig evenement waar het prettig vertoeven, genieten en ontmoeten is. We blijven onder de vlag van Stichting Jazzsociëteit Groenlo onze activiteiten organiseren, maar naar buiten toe onder de nieuwe naam ‘Brouwhuys LIVE’, compleet met nieuw logo. Ook wordt de kalender aangepast. Liep ons jaar van september tot september, dit wordt met ingang van nu de reguliere jaarkalender. Daarnaast worden donateurs ‘Vriend(in) van Brouwhuys LIVE”, vervolgt hij.

Een lidmaatschap kost 50 euro. “Hiervoor krijgen zij zes muziekmiddagen aangeboden, waaronder de editie van januari met een stamppotbuffet. Daarnaast een horecabreed muziekevenement in Groenlo onder de naam ‘Vesteval LIVE’ in het najaar, zoals we tot en met 2019 onder de naam JazzVesteval organiseerden. Ieder lid krijgt een toegangsbutton voor 2022 toegestuurd/uitgereikt die bij binnenkomst getoond dient te worden. Daarnaast krijgt iedere ‘Vriend(in) van Brouwhuys LIVE’ een tweetal introducékaarten die eenmalig uitgegeven mogen worden aan vrienden/kennissen/partners, die hiermee een keer onze muziekmiddag gratis mogen bezoeken. De muziekmiddagen zij voor iedereen toegankelijk. Niet leden betalen € 7,50 entree. Voor de muziekmiddagen gelden de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Clemens Van de VenBand

Als opwarmer, kennismaking met Brouwhuys LIVE en als gebaar naar donateurs en muziekliefhebbers organiseert het bestuur dit jaar nog twee gratis toegankelijke muziekmiddagen en wel op zondag 24 oktober en zondag 19 december. “Zondagmiddag 24 oktober trappen we om 16.00 uur af met Clemens van de Ven Band, de band die ook als laatste optrad voordat we de coronaperiode ingingen. Waarmee we, onverwacht, afsloten beginnen we dus ook weer.”

www.brouwhuyslive.nl / Facebook: Brouwhuys Live / Contact: info@brouwhuyslive.nl

