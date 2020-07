Jeugd kan gratis vissen deze zomer aan de vijvers en stadsgracht

GROENLO – De jeugd t/m 13 jaar kan deze zomer gratis vissen op de vijvers en in de stadsgracht in Groenlo. Hiervoor hoeven ze alleen maar even de GRATIS jeugdvisacte te downloaden via www.visseningroenlo.nl

De jeugd heeft het vissen ontdekt als een geweldig tijdverdrijf. Dat zien we op dit moment aan het aantal gedownloade jeugdvisactes. Een mooie ontwikkeling.

Welkompakketje

De Groenlose Hengelsport Vereniging heeft voor de jeugdleden een heus welkom pakketje gemaakt. Deze tasjes worden door de controleurs op gezette tijden uitgedeeld als kinderen aan het vissen zijn. In het pakketje zit een hakensteker met keykoord, een boekje ‘Vissen met de vaste stok’ een mooie sticker en uitleg hoe de hakensteker werkt. De eerste welkom pakketjes in de vorm van een tasje zijn inmiddels uitgereikt en werden in dankbaarheid aanvaard.

Vis Challenge

Ook kan de jeugd (en volwassenen ook) tot 1 september nog mee doen met de GHV vis Challenge. Maak van je mooie visvangst (het liefst in Groenlo) een mooie foto en app deze door naar Ivo te Kortschot. Zijn nummer is: 06-22433113. De foto’s worden geplaatst op de facebookpagina van de GHV en voor de 3 leukste foto’s zijn mooie prijzen te winnen.

Jeugdactiviteiten

Door alle corona maatregelen konden we geen jeugdactiviteiten organiseren dit jaar. Waaronder de leuke jeugdcompetitie en een middagje vislijntjes maken. Nu de maatregelen versoepeld zijn gaan we kijken of er nog een leuke activiteit gehouden kan worden.

