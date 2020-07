ZomerBieb boordevol activiteiten

ACHTERHOEK – Tijdens de zomerperiode bruist de Bibliotheek Oost-Achterhoek van energie. Zowel voor de jeugd als voor volwassenen zijn diverse activiteiten georganiseerd. Van gratis workshops over fiets- en wandelapps tot lees- en luisterapps, van Vakantielezen tot zomerBIEBlabs.

Van zomerBIEBlabs tot vakantielezen én een spannende zoektocht

Voor alle basisschoolleerlingen heeft de Bibliotheek Oost-Achterhoek spannende activiteiten op de planning staan. De jongste kinderen kunnen deelnemen aan een uitdagende versie van Vakantielezen, waarbij ze op reis gaan naar zes landen én kans maken op leuke prijzen. De landkaarten hiervoor zijn uitgedeeld op de scholen, maar ook verkrijgbaar in de Bibliotheek.

De iets oudere jeugd kan deelnemen aan een spannende zoektocht naar ‘Boekie’. Deze zoektocht, waarbij het lezen op een boeiende wijze gepromoot wordt, is helemaal online.

De online BIEBlabs, die in de Coronatijd het levenslicht zagen, krijgen een vervolg in ‘zomerBIEBlabs’, een samenwerking tussen de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Muziek & Kunstwijs. Tijdens deze BIEBlabs worden elke week online workshops gegeven met het thema ‘water’. Aanmelden voor de laatste twee activiteiten verloopt via de website www.oostachterhoek.nl/zomerbieb



Fietsen en wandelen met de smartphone

Voor alle fans van fiets- en wandeltochten organiseert de Bibliotheek in samenwerking met iPad4Senior twee workshops. Op woensdag 15 juli en 12 augustus, van 10.00-12.00 uur, wordt de workshop ‘Wandelen met Google Maps’ gegeven. Op woensdag 22 juli en 19 augustus, van 10.00-12.00 uur, staat ‘Fietsen met fietsapps’ op de kalender. Deelname is gratis! Aanmelden kan op de website: www.oostachterhoek.nl/zomerbieb

VakantieBieb weer open voor leden en niet-leden

Al jaren is het een succes, de gratis VakantieBieb-app met e-books. Dit jaar is het een gloednieuwe app, met e-books, maar ook met luisterboeken. En natuurlijk nog steeds gratis. Download de app in de stores en maak er een heerlijke lees- en luisterzomer van.

