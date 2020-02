Jonkheer en Jonkvrouw onthuld

GROENLO – In een stampvol Café Kras werden zaterdagavond de nieuwe Jonkheer Huib (van der Leij) en Jonkvrouw Thirsa (Rijks) onthuld. Huib en Thirsa regeren deze carnaval over de Grolse jongeren met als motto ‘D’r is gin holl’n an’.

Proclamatie Jonkheer Huib en Jonkvrouw Thirsa

Wi’j:

Jonkheer Huib,

bözzel oet de familie van der Leij, mix van ne Grolsen mo en een blij ei

Van tenten opbouwer, tut biervaten sjouwer

Van Jeugdkoning in de buurte tut ‘no as Jonkheer in’ehuurd.’

Van skiën in de koldigheid tot carnavalleske bolderigheid

En:

Jonkvrouw Thirsa,

Van studente huidspecialist, tut dochter van een ‘Geile gardist’.

Van dreum noar werkelijkheid, tut megatrotse Jonkvrouw, disse Grolse meid

Van danseres bi-j het Hofballet tut an groot liefhebber van sneeuwpret

Van jofele keien uut het D.A.L. (Dorp Achter Lievelde), tut uuthangbord van ‘t Tönnekescarnaval

Verordeneerd en maakt bekend dat:

Ten eerste:

De Grolse carnaval streumt al joaren en in hoge vaart deur ons blood

Al sinds ‘t ‘brommers kieken’ van onze olde leu zat dat al wal good

Ten tweede:

Wi-j bunt bli-j da’w noa Arnhemse grond weer op Grolse boadem mögt stoan

Zo drage wi-j graag bi-j um de krimp in ons mooie Grolle tegen te goan

Ten daarden:

Wi-j bunt 2x 11 11, oftewel 22 november, op ‘t nus evangen op historische grond

In de kantine van de Grolse wanten woar ’t jajem en de frituurpanne al kloar stond

Ten veerden:

Ok wi-j stoat dit joar stille bi-j viefenzeuventig joar leaven, warken in vri-jheid

Loat dat altied zo blieven, zodat wi-j altied könt blieven sjikkeren vol bli-jheid

Ten viefden:

De rotonde bi-j Welgelegen is d’r ondanks ne hoop poen neet op veuroet egoan

Veur fietsers ne veerkante rotronde woar ie makkelijk op de bek könt goan

Ten zesden:

Den knik in de weg noar Leevelde gif de verholdingen Grolle en keidorp good weer

Grolsen hebt veurrang, dat dut dee Keien gruuwlijk zeer

Ten zeuvende:

Wi-j bunt bli-j dat Annette Bronsvoort nog weer met zes joar burgemeesterschap van Oost Gelre is beloond

Dat kan natuurlijk ok neet anders, umdat ze in Grolle woont

Ten achtsten:

Veur de Grolse Boys en de Grol geet ’t dan eindelijk gebeuren; Ne fusie!

Zo wordt ’t ne echte vereniging, met eerst een hoop gedoo over de kleuren,

Moar wat kan ’t verrekken; alles better dan oranje, is onze conclusie.

Ten negende:

Ik heb een gruuwlijk enthousiast deerntje as Jonkvrouw ekoazen, moar dat was eerst gin al te besten zet

Veurdat ik ‘t wist stonden wi-j met de steken op ons rosje al op snapchat

Joah…Zo bunt ze…. Dat doot ze… drietwieve!

Ten tienden:

‘T is de laatste kere dat wi-j als hoogheden hier op het podium bi-j Kras könt stoan

Da’s good bedacht; stoppen op het hoogtepunt! Dennis mooi edoan!

Ten elfden:

Gelukkig bunt wi-j eindelijk af van al dat genöhl van onze moaten

En hooft wi-j ze neet meer in het ongewisse te loaten

Iets wat absoluut mos!

Moar, vanaf vandage trekt wi-j alle registers duftig los

Onder ons motto:

“D’r is gin holl’n an’