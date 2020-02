Carnavalsoptochten Groenlo verplaatst

Carnavalsoptocht Groenlo verplaatst naar vanmiddag 16.11 uur en optocht Harreveld verplaatst naar maandag, 13.00 uur. Optocht Lievelde geheel afgelast

OOST GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort heeft vanmorgen besloten dat de carnavalsoptochten in Groenlo, Harreveld en Lievelde vandaag om 13.45 uur niet doorgaan. Reden is de afkondiging van code geel tot 16.00 uur vanmiddag. De carnavalsoptocht in Groenlo wordt verplaatst naar vanmiddag 16.11 uur. De optocht in Harreveld gaat naar maandag 24 februari, 13.00 uur. Lievelde heeft besloten om de optocht geheel af te gelasten.

Dit besluit is genomen na uitvoerig overleg tussen gemeente, organisatoren van de carnavalsoptochten en de Veiligheidsregio. Het KNMI heeft voor vandaag tot 16.00 uur code geel afgekondigd, met kans op zware windstoten. Het risico dat wagens tijdens code geel omwaaien of delen van wagens wegwaaien is te groot. Dat is gevaarlijk voor de groepen zelf, maar ook voor het publiek.

De nieuwe situatie is:

Groenlo Verplaatsing optocht naar vanmiddag om 16.11 uur. Mocht code geel onverhoopt dan toch nog van kracht zijn, dan vindt de optocht in afgeslankte vorm plaats, zonder grote wagens, maar met alleen handgetrokken karretjes, loop- en muziekgroepen. De sleuteloverdracht vindt vanmiddag plaats om 15.00 uur op het stadhuis. Harreveld Verplaatsing optocht naar maandag 24 februari, 13.00 uur Lievelde Afgelasting optocht

Burgemeester Bronsvoort is blij met deze uitkomst. “In goed overleg zijn we tot deze alternatieven gekomen. Iedereen is zich ervan bewust dat veiligheid voor alles gaat. En op deze manier hebben we dat goed gewaarborgd. Ik wens iedereen nog hele fijne carnavalsdagen!”

