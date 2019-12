Kaartverkoop gestart voor Nieuwjaarsbal

GROENLO – Het Nieuwjaarsbal in Groenlo is terug van weggeweest en inmiddels is de kaartverkoop gestart. Op woensdag 1 januari 2020 wordt het nieuwjaar goed ingeluid met Nieuwjaarsbal in de Oude Calixtuskerk Groenlo.

Met de PloddeBand, DJ Ray Montreal, Reinoud Rave en Glenn Klein Goldewijk is er voor iedereen wat wils. Speciaal voor het nieuwjaarsbal komt er een cocktailbar.

De kaartverkoop is gestart op 16 november om 12.00 uur.