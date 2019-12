Nieuwjaarsbal Groenlo is terug van weggeweest!

GROENLO – Op 1 januari 2020 wordt er afgetrapt met een spetterend feest in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Het feest om gezellig samen te proosten op het nieuwe jaar.

Speciaal voor het Nieuwjaarsbal komt er een cocktailbar. Naast cocktails zijn er ook Grolsch halve liters, tapbier en verschillende soorten prosecco en wijn.

Om de terugkeer van Nieuwjaarsbal Groenlo te vieren wordt er groots uitgepakt. The Ploddeband speelt de pop en rock covers, daarnaast treden ook op Ray Montréal bekend om zijn brede repertoire, Reinoud Rave met een 90’s set en Amuse… vers talent uit de Achterhoekse vijver!

Markeer de eerste dag van het nieuwe jaar in je kalender van 19:00 u tot 01:00 uur, het is een feest voor jong en oud. Bij binnenkomst krijgen de eerste 100 gasten een glaasje champagne van District East Events aangeboden. “We waarderen het zeer als je in je allermooiste gala outfit komt”!