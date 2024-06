Kelderklasse Oranje EK-lied: ‘Bloed, zweet en tranen, Hand in hand’

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.

GROENLO – “Er schoten me enkele zinnen te binnen voor een EK-lied. Die heb ik opgeschreven en zo had ik ineens een complete tekst. Dat is nog geen week geleden. Als digibeet iets prutsen met AI voor een melodie en Rob Steuber maakte er een geheel van, in een licht rockgetinte uitvoering, en speelde zelf alle instrumenten in. Hij vroeg Noa Stam erbij om het in te zingen. Ze zingt in de band waarin Rob gitaar speelt. Dat wilde ze wel. In twee avonden, eind vorige week, was het gepiept en mixte Rob het af. Net voor Polen-Nederland was het helemaal gereed. En nu staat het al op Spotify en krijgen we leuke reacties,” aldus tekstschrijver Henri Walterbos over de totstandkoming van het EK-lied ‘Bloed, zweet en tranen, Hand in hand’. “Puur voor de gein. Het moest allemaal razendsnel omdat het EK niet lang duurt en je weet nooit hoe lang Oranje erin blijft.”

Zijn inspiratie? “De meeste Oranjeliedjes zijn dertien in een dozijn, een uitzondering daargelaten. Het leek mij wel grappig iets te proberen wat anders is dan anders. Dat is het geworden. Een EK-lied moet verbindend zijn. Vandaar de titels van een Ajax-lied en van het clublied ‘Hand in hand’ van mijn club Feyenoord bij elkaar gevoegd. En het moest herkenbaar zijn, zeker voor de gemiddelde Oranjesupporter.”

Spotify-link

Midzomerwandeling in Groenlo Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.