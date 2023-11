Kerstconcert van Mannenzangvereniging “Inter Nos” met Vocal Group Miss Sonance

GROENLO – Op zaterdag 23 december 2023 om 20:00 uur organiseert mannenzangvereniging “Inter Nos” een kerstconcert, waarbij Vocal Group Miss Sonance als gast zal optreden. Dit evenement vindt plaats in de Mattelier na een periode waarin dergelijke concerten vanwege de coronapandemie niet mogelijk waren. Het kerstconcert van 2022 was uitgesteld ter ere van het 75-jarig bestaan van de vereniging, maar dit jaar keert het evenement terug in zijn traditionele vorm.

Bezoekers kunnen genieten van een reeks nieuwe nummers uitgevoerd door beide koren. Tickets voor het concert zijn te koop voor € 12,50 per persoon, inclusief garderobe. Deze zijn verkrijgbaar via de officiële website: https://demattelier.nl/tickets/kerstconcert-internos-i-s-m-miss-sonance/.

