Seizoen voor minicampings en camper-campings verlengd

OOST GELRE – Oost Gelre heeft veel mogelijkheden voor toeristen om in onze mooie gemeente te verblijven. Eén daarvan is het verblijf op een minicamping of campercamping. Tot nu toe liep dat seizoen voor dit type campings van 15 maart tot en met 31 oktober.

Redenen om het kampeerseizoen te verlengen

Exploitanten merken dat mensen langer van het seizoen willen genieten, vooral door de enorme populariteit van de camper. Ook zijn er in het najaar tegenwoordig langer zachte weersomstandigheden. Daarom hebben exploitanten de gemeente gevraagd om het kampeerseizoen te verlengen.

Kampeerseizoen ongeveer 8 weken verlengd

Het college van B&W werkt graag mee aan dit verzoek, voor een proefperiode van 3 jaar. Zij heeft besloten dat vanaf 2024 het seizoen voor minicampings en campercampings loopt van 1 maart tot en met 30 november. Ook tijdens de kerstvakantie mogen zij geopend zijn. Er gelden wel een paar voorwaarden. Zo geldt er een maximum van 5 campers of caravans per minicamping en camper-camping. Campers mogen maximaal 2 nachten achtereenvolgend verblijven en caravans maximaal 7 nachten achterelkaar.

Arjen Schutten, wethouder Toerisme en Recreatie: “Met een kleine wijziging kunnen ondernemers van minicampings en campercampings van een langer seizoen profiteren. Er zijn tegenwoordig veel mensen die verder buiten het vakantieseizoen erop uitgaan. Het is fijn dat deze mensen een langere periode in Oost Gelre terechtkunnen.”

Ondernemers vragen een vergunning aan

Bent u ondernemer en wilt u van deze mogelijkheid tot verlenging van het kampeerseizoen gebruikmaken? Vraag dan een vergunning aan om af te wijken van het bestemmingsplan. U kunt dit rechtstreeks doen via https://omgevingsloket.nl/. Lukt dit niet of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u die stellen via bouwen@oostgelre.nl.

