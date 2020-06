Kleine groepen weer welkom bij Escaperoom Groenlo

GROENLO – Escaperoom Groenlo kan ook weer teams ontvangen die niet tot één huishouden behoren. Eerder al ging de escaperoom open voor gezinnen. Waar voor huishoudens geen aangepaste limiet geldt op het aantal personen is dat bij de overige teams teruggebracht van zes naar vier spelers. Op die manier is het mogelijk om in de kamer voldoende afstand te houden.

Anoek Beerten van de de Achterhoekse escaperoom: ‘Hier zijn we echt enorm blij mee! Toen we een paar weken geleden voor gezinnen open gingen, kregen we al veel vragen of ook andere groepen weer welkom waren. Het is super om hen nu te kunnen informeren dat dat kan’.

Op de vraag of met een kleinere groep de slagingskans kleiner wordt, antwoordt ze lachend: ‘Een groep van 4 is juist ideaal. Alle communicatie blijft binnen de groep en iedereen kan lekker fanatiek aan de slag met de avontuurlijke missie’

.

Naast deze nieuwe ontwikkeling blijven de al eerder genomen maatregelen van kracht. Omdat escaperooms een beperkte groepsgrootte kennen zijn is het betrekkelijk eenvoudig om deze corona-proof te maken. De aanpassingen zorgen ervoor dat de spelleider altijd de social distance in acht kan nemen. Ook zijn de tijden tussen de verschillende spelrondes dusdanig ruim dat groepen elkaar niet tegenkomen. In die tijd wordt de kamer schoongemaakt. Daarnaast is het verplicht om voor- en achteraf handen te wassen en zijn er desgewenst latex handschoenen en mondkapjes beschikbaar.

Een escaperoom is een spel waarbij je met een team uit een kamer moet ontsnappen door middel van het oplossen van puzzels en raadsels. De escaperoom in Groenlo behoort volgens website Escapetalk.nl tot de top van de Benelux. Meer informatie is te vinden op https://escaperoomgroenlo.nl