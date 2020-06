DinXperience verplaatst naar volgend jaar

DINXPERLO – Het bestuur van Stichting DinXperience heeft vanwege de coronacrisis moeten besluiten om DinXperience te verschuiven naar volgend jaar. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 vindt het grensoverschrijdende evenement plaats in Dinxperlo (NL) en Suderwick (D).

DinXperience was oorspronkelijk gepland op 8, 9 en 10 mei 2020. Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd verschoven naar 11, 12 en 13 september 2020. Op dit moment is nog niet zeker of in september weer grote evenementen gehouden kunnen worden. Verder oefenen toneelgroepen, koren en muziekverenigingen nog niet met elkaar, zodat de voorbereiding van een uitvoering in september niet meer haalbaar is.

Initiatiefnemers Lex Schellevis en Esther Nederlof: “We hadden graag dit najaar DinXperience willen houden, maar we zien ook dat er nog heel veel onzeker is rond het organiseren van evenementen. Daarnaast blijkt het nu praktisch onmogelijk om met alle deelnemers een goede voorbereiding van DinXperience te houden. Daarom kiezen we er nu voor om volgend jaar op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 mei 2021 een heel bijzonder evenement te realiseren in Dinxperlo (NL) en Suderwick (D). We kiezen voor dit weekend omdat Europadag ieder jaar op 9 mei gevierd wordt.”

Mensen die inmiddels toegangskaarten in hun bezit hebben, kunnen deze één op één gebruiken voor de nieuwe data. De vrijdagkaart (van 8 mei 2020) is geldig voor vrijdag 7 mei 2021, de zaterdagkaart voor zaterdag 8 mei 2021 en uiteraard de zondagkaart voor zondag 9 mei 2021. Mocht iemand onverhoopt niet kunnen op de nieuwe data, dan is het mogelijk om toegangskaart te ruilen voor een andere dag. Daarvoor wordt in januari 2021 een speciale omruilavond georganiseerd. Meer informatie verschijnt te zijner tijd in het lokale weekblad De Band en op de website www.dinxperience.nl. Uiteraard staan er in aanloop naar DinXperience nog een aantal bijzondere activiteiten op de agenda, zoals een nieuwe editie van de DinXperience Quiz in februari 2021. Houd de berichtgeving in de gaten!

Voor meer informatie: www.dinxperience.nl