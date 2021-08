Koninklijke Onderscheiding voor Tonny Starte

Deel dit bericht













VOOR-BELTRUM – Burgemeester Van Oostrum van gemeente Berkelland heeft maandag 2 augustus een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Tonny Starte uit Groenlo. De uitreiking vond plaats tijdens de opening van het 75-jarige Volksfeest van Voor Beltrum. De onderscheiding werd wegens de corona maatregelen (anderhalve meter) door zijn vrouw opgespeld.

Tonny Starte is al ruim 50 jaar actief voor de samenleving. Hij begon als penningmeester van de Volksfeestvereniging Voor Beltrum (1970-2002). Verdere vrijwillige activiteiten: penningmeester Buurtvereniging Rubensstraat Groenlo (1974-1997), medeoprichter, bestuurslid en lid onderhoudsploeg van de Stichting Halfweg in Beltrum (2002-heden), bestuurslid van de Belangenvereniging Voor Beltrum/Avest (2005-2017) en diverse functies voor de Vincentius vereniging in Groenlo (2006-heden).

Tonny is iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van de armoedebestrijding, heeft hij de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.