Outdoor Vragender: springconcours van omvang

VRAGENDER – Terwijl ’s werelds beste springruiters strijden op de Olympische Spelen, wordt er in Vragender hard gewerkt aan de toekomst. Van 5 tot en met 8 augustus vindt Outdoor Vragender plaats, sinds lange tijd weer een springconcours van omvang.

Plannen waren er wel om nog meer paardensportspektakel op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde te organiseren, maar telkens werden ze gedwarsboomd door het Corona virus. Geen Jumping de Achterhoek, maar ook geen Outdoor Gelderland. Twee internationale evenementen waar veel ogen op gericht waren.

Het licht staat wél op groen voor Outdoor Vragender, een nationaal concours, al doen er heel wat nationaliteiten aan mee. De staltenten staan al in de wei, de paarden van de deelnemers mogen overnachten. De komende dagen is het team druk in touw om de springpiste om te toveren tot een strijdtoneel van allure!

“We kunnen wel zeggen dat kosten noch moeite worden bespaard om echt iets moois te maken van Outdoor Vragender. Vier dagen paardensport met diverse finales, goed prijzengeld, meerdere 1.40m rubrieken en op zondagmiddag de Rymoplast Grote Prijs op 1.45m hoogte. De inschrijving moest in no-time gesloten worden, de animo onder de ruiters was gigantisch. Iedereen kijkt er naar uit om weer op een mooi concours te rijden. We hebben de afgelopen maanden gelukkig al meerdere wedstrijddagen mogen organiseren, maar we gaan voor de deelnemers nu echt uitpakken”, vertelt Wendy Scholten, woordvoerder van Paardensportcentrum Lichtenvoorde.

Dennis van den Brink uit Nijkerkerveen won vorig jaar de 1.45m Grote Prijs en is er opnieuw bij. Hij gaat concurrentie krijgen van onder andere thuisrijders Micky Morssinkhof en Melvin Greveling, maar ook Gerco Schröder, Piet Raijmakers jr, Doron Kuipers en Remco Been die internationaal goed presteren.

De kleine Grote Prijs op 1.40m niveau wordt zaterdagmiddag om 16.30 uur verreden. De 1.45m Grote Prijs op zondag 8 augustus gaat om 16.00 uur van start. De toegang is gratis. Wel wordt verzocht om de Corona-maatregelen strikt te volgen.