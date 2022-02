Koperen Brouwketeltje voor Gerard Groot Zevert.

GROENLO – Carnaval in Groenlo is begonnen. Vrijdagmiddag 25 februari reikte ‘t Koper hun jaarlijkse onderscheiding uit aan iemand die iets te maken heeft gehad met de Grolsch in Grolle.

De uitreiking van de onderscheiding vond plaats bij de brouwketel die is geplaatst op het voormalige brouwerijterrein in Groenlo, aan het Park 1615. Dit jaar werd door Kopper-lid Frans Kooiker een speldje opgespeld aan Grolsch-medewerker Gerard Groot Zevert.

Theo Luttikholt (2013), Bennie klein Tank (2014), Hennie Wassink (2015) en Tonnie Rondeel (2016), Karel Kormelinck (2017), Hans ten Bruin (2018) en Eric Woertman (2019) ontvingen eerder zo’n onderscheiding.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....