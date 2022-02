GROENLO – Het mag weer… Carnaval 2022 begon in Grolle, zoals Groenlo tijdens de drie dolle dagen heet, met het jeugdcarnaval. Vanaf 13.30 uur was het springen, stampen en dansen voor de jeugd groep 5 tot en met 8 van de basisschool in de Mattelier

Deze middag werden Jeugdprins Sem (Beckhoven) en Jeugdadjudante Lot (Rumathè) afgetuigd. Dit was, wegens de Corona-pandemie, het langst zittende jeugd prinsenpaar.

Er werd geen nieuw jeugd Prinsenpaar gepresenteerd.

