KUDO avond in Rockcafé Taste, 3 bands, entree vrij.

GROENLO – 16 december is er weer een KUDO (Kom Uit De Oefenruimte) avond in Taste. De avonden zijn bedoeld voor bands die de oefenruimte uit willen, een try out willen doen, zichzelf graag willen presenteren, podiumervaring op willen doen of gewoon graag willen spelen. Dus kom de bands massaal supporten! De entree is vrij!

Met deze keer: Rotzorg

Een band bestaande uit 3 enthousiaste, rond de 20-jarige, mannen die graag een potje muziek maken. Het genre is Punk met korte stevige nummers.

Down the Django

Stel je eens voor dat de Rolling Stones hun muziek lieten schrijven door Hank Williams, en hun zanger zouden inruilen voor Dolly Parton.

Zo klinkt dat ongeveer, maar dan beter. Wat veel bands proberen na te doen, krijgt DTD voor elkaar: Echte Liedjes-Liedjes van een echte Band-Band. Muziek die zorgt voor nostalgie naar een tijd en plek waar je zelf nooit bent geweest.

The Greasepit Gringos

Ze houden van alles wat vies en vuig is in de rockmuziek: bekende en onbekende nummers worden door de smeerput getrokken en overgoten met Gringo-saus. Ze zijn allemaal liefhebbers van punkrock, garagerock, surf, rock ’n roll en rockabilly. Hun repertoire is daar een mooie dwarsdoorsnede van. Bandleden hebben hun sporen al verdiend ( of verdienen ze nog steeds) in bands zoals Grolschbusters, Surfing Crows en Rumblin’Rat Rods.

Aanvang 21:30 uur, Entree vrij.

