Gemeentelijke onderscheiding voor waterpoloster Vivian Sevenich in Oost Gelre

Midwinterhoornwandeling in Groenlo! Sfeervolle wandeling 📅 Datum: Vrijdag 22 December

Vrijdag 22 December 🕡 Start: tussen 18.30 uur en 20.00 uur

tussen 18.30 uur en 20.00 uur 📍 Vertrek: Markt, Groenlo

LICHTENVOORDE – Op zaterdagavond 16 december reikte burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre een gemeentelijke onderscheiding uit aan Vivian Sevenich uit Lichtenvoorde. Deze ceremonie vond plaats tijdens de Super-Saturday van ZPC Livo in de kantine van zwembad Het Meekenesch.

Wereldkampioen met Nederlandse Waterpolosters

Vivian Sevenich ontving de onderscheiding als erkenning voor haar bijzondere sportieve prestatie: het behalen van het wereldkampioenschap met de Nederlandse waterpolosters op vrijdag 28 juli 2023 tijdens het WK in Fukuoka, Japan.

Betekenisvolle Sportcarrière

De gemeentelijke onderscheiding wordt verleend aan burgers uit Oost Gelre die opmerkelijke sportieve prestaties leveren met een grote maatschappelijke uitstraling. Het college van burgemeester en wethouders besloot op 15 augustus 2023 om Vivian Sevenich deze eer te betonen. Vivian, afkomstig uit Lichtenvoorde, begon haar zwemcarrière bij ZPC Livo in Lichtenvoorde en heeft zich in haar 14-jarige loopbaan op het hoogste niveau ontwikkeld tot een boegbeeld voor de waterpolosport en de breedtesport in het algemeen.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

📰 Ontvang het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp. 📲 Je kunt nu het laatste nieuws uit de Achterhoek direct via WhatsApp ontvangen. Het is super eenvoudig om te starten: 1️⃣ Klik op de link: Aanmeldlink WhatsApp

2️⃣ Tik rechtsboven op ‘Volgen’ om je aan te melden. Zo mis je nooit meer een update! 🌟