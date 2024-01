KUDO en Veldman Vintage Project in Taste

GROENLO – Op 3 februari wordt Taste weer verrijkt met een KUDO avond. Deze populaire avonden zijn volgeboekt tot en met maart 2025, wat getuigt van de enorme belangstelling. Deze avonden bieden bands de kans om uit de oefenruimte te komen, een try-out te doen, zichzelf te presenteren, podiumervaring op te doen of gewoon te spelen. Publiek wordt uitgenodigd om de bands te komen ondersteunen.

Deze keer kunt u genieten van:

Vagablond , opgericht in 2022. Deze Gelderse coverband biedt een goede basis met drum en bas, een rauw randje van de gitarist en krachtige vocalen van de frontvrouw. Hun repertoire varieert van Melissa Etheridge tot Royal Blood.

, opgericht in 2022. Deze Gelderse coverband biedt een goede basis met drum en bas, een rauw randje van de gitarist en krachtige vocalen van de frontvrouw. Hun repertoire varieert van Melissa Etheridge tot Royal Blood. The Meadow brengt snelle indierock en melancholische, intieme liedjes. Vier vreemden die vrienden werden delen hun passie voor songwriting en muzikale ambities.

brengt snelle indierock en melancholische, intieme liedjes. Vier vreemden die vrienden werden delen hun passie voor songwriting en muzikale ambities. AkoestikA bestaat uit drie energieke jonge mannen die klassiekers en onverwachte nummers ten gehore brengen, ondersteund door akoestische gitaren en percussie.

De entree is gratis en de muziek start om 21:30 uur.

Op 4 februari gaat het verder met het Veldman Vintage Project van Gerrit Veldman, bekend van The Veldman Brothers. Na jarenlang toonaangevend eigen werk, duikt Gerrit nu in de muziek van rond de jaren 70. Een eerbetoon aan de periode van 1965 tot 1975 brengt klassiekers van Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Cream, CCR, en meer. Beleef een avond vol seventies hits en ontdek de oorsprong van zijn muzikale liefde.

Kaarten zijn beschikbaar op Rockcafe Taste website.

