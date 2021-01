Kuster Energy zet in op laadpalen in de hele Achterhoek

GROENLO/REGIO – Kuster Energy heeft haar zinnen gezet op een laadnetwerk voor de gehele Achterhoek. Het bedrijf, momenteel nog met focus op tankstations, gaat mee in de transitie naar een elektrisch laadnetwerk voor Oost-Nederland.

Kuster Energy is van oorsprong een bedrijf gespecialiseerd in activiteiten binnen de oliebranche, onder andere in de Nederlandse Achterhoek en Duitsland. De afgelopen jaren wordt er steeds meer geïnvesteerd in andere energievormen, waaronder elektrisch rijden.

Kuster heeft als doel om minimaal 200 openbare laadvoorzieningen binnen 2 jaar te realiseren. Op dit moment heeft Kuster al een aantal laadpunten gevestigd in het oosten van Nederland. De meeste van de laders zijn 22kW, in Groenlo bevinden zich ook 50kW laders. In de komende periode zullen dit er nog veel meer moeten worden.

