Burgemeester overhandigt cheque aan Voedselbank Winterswijk

WINTERSWIJK – Burgemeester Joris Bengevoord heeft vrijdag 8 januari een cheque ter waarde van € 3.310,- overhandigd aan Will de Graaff, voorzitter van de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk. Dit bedrag is het resultaat van een inzamelingsactie onder medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk en is bestemd voor de voedselbank in Winterswijk.

Elk jaar houden de medewerkers en raadsleden van de gemeente Winterswijk in december een inzamelingsactie voor een goed doel. Dit keer is gekozen voor de voedselbank in Winterswijk. Burgemeester Joris Bengevoord mocht de cheque afgelopen vrijdag overhandigen in het uitgiftepunt van de voedselbank in wijkgebouw ’t Kreil. “Ik ben heel blij dat zoveel medewerkers en raadsleden hun kerstcadeau beschikbaar hebben gesteld voor de voedselbank. Hieruit blijkt dat zij erg betrokken zijn bij de Winterswijkers die het financieel moeilijk hebben”, zei de burgemeester.

Voorzitter Will de Graaff mocht de cheque daarna in ontvangst nemen en was aangenaam verrast door het grote bedrag op de cheque. “Ik ben overdonderd. Met deze bijdrage zijn onze activiteiten voor dit jaar weer verzekerd. Ik bedank alle medewerkers en raadsleden van de gemeente voor hun gulle gift.”

Het ingezamelde bedrag wordt overgemaakt aan de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk en komt volledig ten goede aan het uitgiftepunt van de voedselbank in Winterswijk. De voedselbank in Winterswijk heeft op dit moment honderd cliënten die wekelijks een voedselpakket komen afhalen.