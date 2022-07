Pasgeboren baby’s met geelzucht eerder naar huis dankzij fototherapie thuis

WINTERSWIJK – In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk kunnen pasgeboren baby’s met geelzucht vanaf nu ook thuis behandeld worden. Als een baby in aanmerking komt, krijgen ouders een speciaal slaapzakje (de BiliCocoon) mee naar huis. Deze geeft blauw licht af. Dat licht helpt om het bilirubine, dat de geelzucht veroorzaakt, in het bloed sneller af te breken. Dankzij de BiliCocoon kunnen sommige baby’s met geelzucht na de geboorte dus eerder naar huis.

Geelzien

Geelzien bij pasgeboren baby’s komt vaak voor. Een beetje geelzien is niet erg. Maar als de waarde van het bilirubine te hoog is, kan dit schadelijk zijn voor de hersenontwikkeling van het kind. Als het bilirubinegehalte in het bloed boven een bepaalde grens komt, wordt een baby behandeld met fototherapie.

Thuis fototherapie

Bij fototherapie wordt gebruik gemaakt van lampen met speciaal blauw licht. Deze lampen zorgen ervoor dat het bilirubine in het bloed (versneld) afgebroken wordt en eenvoudig het lichaam kan verlaten via de urine en ontlasting. Voor de thuisbehandeling maakt het SKB gebruik van een BiliCocoon. Dit is een soort slaapzakje dat dag en nacht blauw licht afgeeft.

Fototherapie thuis heeft veel voordelen. “Vooral het feit dat de behandeling in de eigen vertrouwde omgeving is, is fijn voor ouders. Moeder en kind zijn dan vaak meer ontspannen. Ze kunnen hun kraamweek gewoon thuis met hun gezin doorbrengen in plaats van in het ziekenhuis”, vertelt kinderarts Tessa van Balen.

Dagelijkse controle

Ouders die met hun baby en de BiliCocoon naar huis mogen, krijgen in het ziekenhuis uitleg over hoe de thuisbehandeling werkt. Ook kunnen zij alle informatie thuis nog eens rustig bekijken in een voorlichtingsvideo en patiëntenfolder. Het SKB werkt bij de thuisbehandeling samen met de regionale verloskundige. De verloskundige komt iedere dag langs om bloed af te nemen bij de baby. Als daaruit blijkt dat de bilirubinewaarde laag genoeg is, wordt de fototherapie gestopt.

Ook baby’s die thuis geboren zijn en geel gaan zien, kunnen gebruik maken van de BiliCocoon via het SKB. In dat geval verwijst de regionale verloskundige de baby door naar de kinderarts.

Behandeling in het ziekenhuis

Naast de thuisbehandeling, blijft behandeling in het ziekenhuis uiteraard ook mogelijk. Sommige baby’s hebben naast geelzucht andere gezondheidsproblemen, waardoor zij nog niet naar huis kunnen. Zij krijgen de fototherapie in het ziekenhuis.

