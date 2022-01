Leuke en geslaagde oefenwedstrijdje Jo8-3 tegen Jo8-1

GROENLO – Zaterdagochtend hebben de jongens van Grol 08-3 hun eerst oefenpotje in het nieuwe jaar kunnen spelen na de winterstop. De eerste trainingen zijn weer geweest, dus vandaag een mooie en ongedwongen onderlinge wedstrijd. Voor de spelers was het vandaag ook tevens de vuurdoop! Dit team start dit voorjaar voor het eerst in de competitie. De eerste “echte” wedstrijd voor deze jongens. Voor een aantal was het nog wel wat spannend, een wedstrijd spelen en dan ook nog eens tegen toch wat grotere jongens. Gelukkig weten de jongens dit alles na het eerste fluitsignaal los te laten en wordt er een heerlijk potje gevoetbald.

Jo8-1 is met hun leeftijd en wedstrijdervaring natuurlijk wat verder en zijn dan ook de bovenliggende partij en nemen een voorsprong. De jongens van Jo8-3 laten zich niet kennen en een aantal gooien alle remmen los en laten zien dat ze best aardig kunnen ballen als ook een duel of sliding wordt niet uit de weg gegaan.

Nadat het eerste deel van de wedstrijd achter de rug is heeft de begeleiding in overleg afgesproken om de teams te mixen voor het 2de gedeelte van de wedstrijd.

Dit gedeelte gaat heerlijk gelijk op en aan beide zijden zijn doelpunten te noteren, goede acties te zien. De jongens kunnen het onderling goed vinden en zo wordt de wedstrijd met veel plezier uitgevoetbald. Net als bij de echte wedstrijden worden er aan het eind van strafschoppen gezet. Vol overgave worden de ballen op het doel geschoten en eerlijk is eerlijk, de ene bal gaat er nog mooier in als de andere. Na het handen schudden lopen de jongens vol trots van het veld. Voor Jo8-3 is de kop eraf en is de eerste wedstrijd van dit seizoen gespeeld.

Het is als begeleiding van beide elftallen prachtig om te zien hoe deze jongens tegen en met elkaar voetballen. Het is spijtig dat door de nog geldende corona regels de ouders er niet bij kunnen zijn om te zien hoe de jongens spelen zo na de winterstop.

Een leerzame eerste wedstrijd voor Jo8-3 en voor Jo 8-1 een mooie gelegenheid om weer een beetje in wedstrijd ritme te komen. Hopelijk kunnen de jongens snel wedstrijden spelen in de competitie met de ouders als toeschouwers langs de lijn!



