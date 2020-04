Lintjesregen op basisschool St. Willibrordus

GROENLO – De nieuwsbrief van de St. Willibrordus meldde voor de meivakantie het volgende: “Het heeft het Zijne Majesteit behaagd om alle ouders van de St. Willibrordus te voorzien van een Koninklijke Onderscheiding!” Er is door het team bij alle ouders een ‘onderscheiding’ gebracht (op afstand natuurlijk) met daarbij wat gezonde oranje lekkernijen. Deze werd hartelijk ontvangen, één ouder zei zelfs: ‘Ik heb hem ook echt verdiend!’.

De afgelopen zes weken is er in alle gezinnen in Nederland keihard gewerkt door alle kinderen en door alle meesters en juffen om het thuisonderwijs vorm te geven. Binnen zeer korte tijd was alles georganiseerd en konden de kinderen aan de slag, was er online contact en werden er instructielessen opgenomen. Maar dit was niet gelukt zonder de tomeloze inzet van de ouders: deze intensieve periode kon alleen maar succesvol zijn door het samen doen, en het team van de St. Willibrordus is dan ook bijzonder trots op al die hardwerkende kinderen en lieve ouders die hen zo goed begeleid hebben!

