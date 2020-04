Daan Rots tekent contract bij FC Twente

GROENLO – Daan Rots (18) uit Groenlo heeft een contract getekend bij FC Twente. “Het is mijn eerste contract en daar ben ik heel blij mee. Een heel mooie beloning”, vertelt Rots. “Dit geeft natuurlijk voor mij een boost richting het nieuwe seizoen.”

Rots maakte in 2012 de overstap van S.v. Grol naar de Voetbalacademie. Komend seizoen speelt hij Onder 21.

Rob Boudrie, Manager Opleiding: “Het is altijd mooi om te zien dat een talentvolle speler zich vanaf het jongste jeugdteam zo ontwikkelt en uiteindelijk de hele Academie doorloopt. Dit contract is voor Daan ook een extra stimulans om zich te blijven ontwikkelen tot profvoetballer. Wij bieden hem de middelen om samen verder te groeien in zijn carrière.”

